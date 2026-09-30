İlk günden davete bile katıldı! Tuba Ünsal Paris’teki yeni hayatına alıştı: Bence beni sevdi
30 Eylül 2026 22:51
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, geçtiğimiz günlerde Paris’e yerleştiğini açıklamıştı. Tuba Ünsal, Paris’teki yaşamına çabuk alıştı. Fransa’dan paylaşımlar yapan Tuba Ünsal, hayranlarının dikkatini de çekti. İte o paylaşımlar!
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