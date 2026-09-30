Değişimiyle gündem olmuştu! Paris Moda Haftası’nda görüntülenen Adriana Lima bu kez endişelendirdi!
30 Eylül 2026 23:33
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde objektiflere yansıdı. Uzun süredir spor ve sağlıklı yaşam rutinine ağırlık veren Lima’nın son görüntüsü dikkat çekti.
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