Mustafa Sandal'dan anında satış! Eşi Melis Sütşurup'u değil imajını düşünüyor | Video

02 Ekim 2026 10:03

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un fon soruşturmasına dahil olması ve ardından Sandal'ın yaptığı açıklama gündem oldu. Sandal'ın "karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" sözleri, eşine karşı mesafeli bir tutum sergilediği şeklinde yorumlandı. Bu tutum, "iyi günde kötü günde" anlayışıyla bağdaşmadığı ve Sandal'ın kriz anında eşine sırtını döndüğü eleştirilerine yol açtı.