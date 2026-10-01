Tam 1 yıllık işgal kabusu bitti: Ezgi Mola Barcelona'daki evi için zafer kazandı! | Video
01 Ekim 2026 09:34
Yurtdışındaki yatırımı başına dert olan ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın İspanya'da yaşadığı kabus nihayet yön değiştirdi. Barcelona'daki evine izinsiz yerleşen grupla aylardır süren hukuk mücadelesinde beklenen karar çıktı.
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