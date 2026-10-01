Video Magazin Sinema soykırıma savaş açtı: Netanyahu’nun kirli dosyaları ifşa oldu! 'Düşündüğümden daha kötü' | Video
Sinema soykırıma savaş açtı: Netanyahu’nun kirli dosyaları ifşa oldu!

Sinema soykırıma savaş açtı: Netanyahu’nun kirli dosyaları ifşa oldu! "Düşündüğümden daha kötü" | Video

01 Ekim 2026 09:48

Filistin'de yaşanan soykırıma ve savaş suçlarına karşı sinema dünyası tek ses oldu! Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gizli polis sorgusu görüntülerini gün yüzüne çıkaran The Bibi Files belgeseli Avrupa Parlamentosu'nu karıştırdı.

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