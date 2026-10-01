Sinema soykırıma savaş açtı: Netanyahu’nun kirli dosyaları ifşa oldu! "Düşündüğümden daha kötü" | Video

01 Ekim 2026 09:48

Filistin'de yaşanan soykırıma ve savaş suçlarına karşı sinema dünyası tek ses oldu! Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gizli polis sorgusu görüntülerini gün yüzüne çıkaran The Bibi Files belgeseli Avrupa Parlamentosu'nu karıştırdı.