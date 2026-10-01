Tolga Mendi, Darülaceze'de ziyaret ettiği 1968 yılının Türkiye Güzeli seçilen Sevgi Can Danlı ile sohbet ettiği anları paylaştı | Video
01 Ekim 2026 10:44
Oyuncu Tolga Mendi, Darülaceze'de ziyaret ettiği 1968 yılının Türkiye Güzeli seçilen Sevgi Can Danlı ile sohbet ettiği anları paylaştı.
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