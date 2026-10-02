Altı Üstü İstanbul'un sevilen çifti Şamdan Plus dergisinde! | Video
02 Ekim 2026 14:59
Altı Üstü İstanbul'un başrol oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, Şamdan Plus dergisi çekimi için kamera karşısına geçti. İkilinin fotoğrafları ise hayranlarından tam not aldı ve büyük beğeni topladı.
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