Altı Üstü İstanbul'un sevilen çifti Şamdan Plus dergisinde! | Video

02 Ekim 2026 14:59

Altı Üstü İstanbul'un başrol oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, Şamdan Plus dergisi çekimi için kamera karşısına geçti. İkilinin fotoğrafları ise hayranlarından tam not aldı ve büyük beğeni topladı.