Başkan Erdoğan: Bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yok
09 Haziran 2026 14:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Terörsüz Türkiye süreci stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur." ifadelerini kullandı
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