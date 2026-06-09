Başkan Erdoğan: Bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yok

09 Haziran 2026 14:54

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Konferansları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Terörsüz Türkiye süreci stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar. Bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur." ifadelerini kullandı