DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ilk kez AHaber'de açıkladı: Özgür Özel'in DSP'yi ele geçirme planı
09 Haziran 2026 16:05
Son dakika haberi: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal AHaber'e verdiği özel röportajda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Önder Aksakal, Özgür Özel yönetiminin DSP'yi alma girişimleriyle ilgili konuştu.
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