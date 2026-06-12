Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "CHP sanki dövüş kulübü!" | Video

12 Haziran 2026 | 16:47

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Edirne'de restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii ve 65 eserin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Selimiye Camii'nin 450 yıllık mazisindeki en kapsamlı onarım çalışmasının tamamlandığını açıklayan Başkan Erdoğan "Selimiye muhteşem bir eserdir. O dört zarif minaresi ile bu toprakların ebediyen Türk İslam toprakları olduğunun tapu senedidir" ifadelerini kullandı. Ana muhalefetin koltuk kavgasında olduğunu belirten Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: Millet işi gücü bıraktı aksiyon filmi izler gibi CHP'yi izliyor. Sanki dövüş kulübü. Herkes çelme takmanın tuzak kurmanın peşinde. Hırsları boyunu aşan birileri çıkmış ayaklanmaktan bahsediyor. Siz milletvekili misiniz militan mısınız?