Video Yaşam Son dakika... Tokat'ta 5.5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video
Son dakika... Tokat'ta 5.5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video

Son dakika... Tokat'ta 5.5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video

13.03.2026 | 07:41

Son dakika haberleri... Tokat'ta 5.5 büyüklüğündeki deprem anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika... Tokat’ta 5.5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 00:17
Son dakika... Tokat'ta 5.5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 13.03.2026 | 07:41
Tokat’taki deprem Ordu’da da hissedildi: O anlar kameralarda | Video 01:50
Tokat'taki deprem Ordu'da da hissedildi: O anlar kameralarda | Video 13.03.2026 | 07:31
Tokat Valisi Köklü: Deprem sonrası çok şükür bizi üzecek bir konu gerçekleşmedi | Video 02:08
Tokat Valisi Köklü: "Deprem sonrası çok şükür bizi üzecek bir konu gerçekleşmedi" | Video 13.03.2026 | 07:30
Son dakika... Niksar’da 5,5 büyüklüğünde deprem anı kamerada | Video 04:49
Son dakika... Niksar'da 5,5 büyüklüğünde deprem anı kamerada | Video 13.03.2026 | 07:29
Çankırı’da iki grup arasındaki yumruklu kavga kamerada | Video 00:57
Çankırı'da iki grup arasındaki yumruklu kavga kamerada | Video 13.03.2026 | 07:29
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik o soruya 2 adım kala öyle bir karar verdi ki! 02:52
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik o soruya 2 adım kala öyle bir karar verdi ki! 13.03.2026 | 00:27
Mersin’de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 11 yaralı 00:45
Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 11 yaralı 12.03.2026 | 19:08
Hiç tanımadıkları genci Neden bakıyorsun diye darp edip burnunu kırdılar! O anlar kamerada | Video 02:52
Hiç tanımadıkları genci "Neden bakıyorsun" diye darp edip burnunu kırdılar! O anlar kamerada | Video 12.03.2026 | 12:55
Konya’da Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüden ’Kendimde değildim! açıklaması | Video 02:18
Konya'da Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüden 'Kendimde değildim! açıklaması | Video 12.03.2026 | 12:25
Konya’da fizik öğretmeninin geliştirdiği damar bulucu sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracak | Video 03:37
Konya'da fizik öğretmeninin geliştirdiği "damar bulucu" sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracak | Video 12.03.2026 | 11:42
Konya’da okulda dehşet saçmıştı! Milli haltercinin darbettiği kardeşler konuştu: Asıl zorbalığa biz uğradık | Video 06:43
Konya'da okulda dehşet saçmıştı! Milli haltercinin darbettiği kardeşler konuştu: "Asıl zorbalığa biz uğradık" | Video 12.03.2026 | 11:28
İstanbul’da yabancılara sahte belge düzenleyen şebeke çökertildi: 13 gözaltı | Video 00:55
İstanbul’da yabancılara sahte belge düzenleyen şebeke çökertildi: 13 gözaltı | Video 12.03.2026 | 11:16
Sarıyer’de virajı alamayan 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu! 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 01:50
Sarıyer'de virajı alamayan 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu! 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 12.03.2026 | 11:09
Karaman’da bir kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 01:20
Karaman'da bir kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 12.03.2026 | 11:06
Sarıyer’de 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu: 4 yaralı | Video 01:50
Sarıyer'de 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu: 4 yaralı | Video 12.03.2026 | 11:03
Havai fişekleri peş peşe arkadaşlarının üzerine ateşledi | Video 00:34
Havai fişekleri peş peşe arkadaşlarının üzerine ateşledi | Video 12.03.2026 | 10:55
Müge Anlı ile Güven Bana Bilişim Sınıfı açıldı | Video 05:09
Müge Anlı ile Güven Bana Bilişim Sınıfı açıldı | Video 12.03.2026 | 10:40
Beyoğlu’nda kendisini darbeden adamı silahla vurdu: Beni vuranı tanımıyorum | Video 00:29
Beyoğlu’nda kendisini darbeden adamı silahla vurdu: "Beni vuranı tanımıyorum" | Video 12.03.2026 | 10:18
Sultanbeyli’de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı | Video 00:46
Sultanbeyli'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı | Video 12.03.2026 | 09:50
Bursa’da apartmanın çatı katında yangın | Video 00:44
Bursa'da apartmanın çatı katında yangın | Video 12.03.2026 | 08:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY