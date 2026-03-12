Video Yaşam Sarıyer'de virajı alamayan 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu! 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video
Sarıyer'de virajı alamayan 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu! 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video

Sarıyer'de virajı alamayan 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu! 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video

12.03.2026 | 11:09

Sarıyer'de virajı alamayan sürücü Ece Naz Yazgan’ın (18) kullandığı cip, refüjü aşarak karşı yönden gelen Melek Yelbay’ın (23) kullandığı araca çarptı. Araçlar Demirkan Demir’in (21) kullandığı otomobil ve İbrahim Gözegü’nün (55) servis aracına çarparak durabildi. Kazada yaralanan Eren Fidan (19), Zehra Naz Polat (19), Melek Yelbay ve Esma Teper (20) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 9 Mart Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü Ece Naz Yazgan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ECE 325 plakalı otomobil, refüjü aşarak, karşı yönden gelen Melek Yelbay idaresindeki 34 HGC 329 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araç, Demirkan Demir'in kullandığı 34 SE 6915 plakalı otomobile çarptıktan sonra İbrahim Gözegü'nün yönetimindeki 34 LAS 767 plakalı servis minibüsüne vurdu. 4 aracın karıştığı zincirleme kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada hasar oluşan servis minibüsünde yolcu olmadığı öğrenilirken, kazaya karışan 2 otomobilde bulunan Eren Fidan, Zehra Naz Polat, Melek Yelbay ve Esma Teper'in hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Polis ekibi caddede trafik güvenliği sağlarken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, viraja giren cipin refüjü aşarak karşı yönden gelen araçlara çarptığı görülüyor. Kaza sonrası 1 kişi panikle araçtan iniyor. Kazayı görenler ise yardım etmek için koşarak olay yerine gidiyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Konya’da okulda dehşet saçmıştı! Milli haltercinin darbettiği kardeşler konuştu: Asıl zorbalığa biz uğradık | Video 06:43
Konya'da okulda dehşet saçmıştı! Milli haltercinin darbettiği kardeşler konuştu: "Asıl zorbalığa biz uğradık" | Video 12.03.2026 | 11:28
Sarıyer’de virajı alamayan 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu! 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 01:50
Sarıyer'de virajı alamayan 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu! 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 12.03.2026 | 11:09
Karaman’da bir kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 01:20
Karaman’da bir kişinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 12.03.2026 | 11:06
Sarıyer’de 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu: 4 yaralı | Video 01:50
Sarıyer'de 18 yaşındaki sürücü karşı yöne uçtu: 4 yaralı | Video 12.03.2026 | 11:03
Havai fişekleri peş peşe arkadaşlarının üzerine ateşledi | Video 00:34
Havai fişekleri peş peşe arkadaşlarının üzerine ateşledi | Video 12.03.2026 | 10:55
Müge Anlı ile Güven Bana Bilişim Sınıfı açıldı | Video 05:09
Müge Anlı ile Güven Bana Bilişim Sınıfı açıldı | Video 12.03.2026 | 10:40
Beyoğlu’nda kendisini darbeden adamı silahla vurdu: Beni vuranı tanımıyorum | Video 00:29
Beyoğlu’nda kendisini darbeden adamı silahla vurdu: "Beni vuranı tanımıyorum" | Video 12.03.2026 | 10:18
Sultanbeyli’de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı | Video 00:46
Sultanbeyli'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı | Video 12.03.2026 | 09:50
Bursa’da apartmanın çatı katında yangın | Video 00:44
Bursa'da apartmanın çatı katında yangın | Video 12.03.2026 | 08:45
Erzincan’da iki vaşak böyle görüntülendi | Video 00:24
Erzincan’da iki vaşak böyle görüntülendi | Video 12.03.2026 | 08:06
Hatay’da bir evin kurşunlanma anı kamerada | Video 00:41
Hatay’da bir evin kurşunlanma anı kamerada | Video 12.03.2026 | 07:46
Hatay’da 45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı | Video 00:33
Hatay'da 45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı | Video 12.03.2026 | 07:46
Motosiklete çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı | Video 01:01
Motosiklete çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı | Video 12.03.2026 | 07:25
Mersin’de motosikleti ön tekerini kaldıran sürücüye 21 bin 694 lira ceza | Video 00:43
Mersin'de motosikleti ön tekerini kaldıran sürücüye 21 bin 694 lira ceza | Video 12.03.2026 | 07:25
Kütahya’da babanın çatıdan attığı demir oğlunun ölümüne neden oldu | Video 01:04
Kütahya’da babanın çatıdan attığı demir oğlunun ölümüne neden oldu | Video 12.03.2026 | 07:13
Adana’da bir genç dehşet saçtı: Kendimi ve evi yakacağım | Video 04:24
Adana’da bir genç dehşet saçtı: "Kendimi ve evi yakacağım" | Video 12.03.2026 | 07:13
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 00:14
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı 11.03.2026 | 22:28
Esra Erol Uluslararası Yardım İşaretini Programda Uygulamalı Gösterdi 00:26
Esra Erol Uluslararası Yardım İşaretini Programda Uygulamalı Gösterdi 11.03.2026 | 21:14
Bahçesaray’daki minik hasta helikopter ambulansla Van’a sevk edildi 01:36
Bahçesaray'daki minik hasta helikopter ambulansla Van'a sevk edildi 11.03.2026 | 21:02
Bursa’da otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1 yaralı 00:49
Bursa'da otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1 yaralı 11.03.2026 | 19:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY