Beton mikseri sürücüsü, metrelerce sürüklediği otomobili fark etmedi! Korku dolu dakikalar kamerada | Video

30 Nisan 2026 | 09:46

Hatay'da beton mikserinin çarpıştığı otomobili metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı. Çevredeki vatandaşların uyarısıyla durabilen beton mikserinin sürüklediği otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi Antakya - İskenderun çevre yolunda yaşandı. Seyir halinde ilerleyen beton mikseri, aynı şeritte olan otomobille çarpıştı. Mikser, çarpıştığı otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. Beton mikserinin otomobili önüne alarak metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde; otomobili fark etmeyip önüne alan beton mikserinin metrelerce gittiği esnada vatandaşın uyarmasıyla durduğu anlar görüldü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Beton mikserinin otomobili önüne alarak metrelerce sürüklediğini ifade eden Arda Kurtoğlu "Motosikletimle yolda seyir halindeyken korkunç bir kazaya tanık oldum. Bir beton mikseri, önündeki otomobili altına almış ve durmak yerine üzerine sürmeye devam ediyordu. Sürücü frene basacağı yerde adeta gaza yüklenmişti. Durmaya hiç niyeti yok gibiydi. Bu bölgede sürekli kazalar meydana geliyor" ifadelerini kullandı.
