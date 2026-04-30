Amasya'da kamyondan kopan teker mağazaya daldı! O anlar kamerada | Video
30 Nisan 2026 | 08:54
Amasya'da seyir halindeki kamyondan kopan teker hızla ilerleyerek bir mobilya mağazasının camını kırıp içeri daldı. O anlar kameraya yansıdı.
CAMA GELDİ, CANA GELMEDİ
Tekerin camda kocaman bir delik açtığı anlarda gürültünün kopmasıyla mağazanın içerisindekiler büyük panik yaşadı. Yaşananları anlatan mağaza yöneticisi Makbule Ayrıç, "Şiddetli bir sesle yerimizden irkildik. Baktık ki mağazamızın içine kamyon tekeri girmiş. Neyse ki cama geldi. Cana gelmedi. Ekip arkadaşlarıma ya da herhangi bir müşteriye bir şey olmadı" diye konuştu.
Amasya'da kamyondan kopan teker mağazaya daldı! O anlar kamerada | Video 30.04.2026 | 08:42
Eyüpsultan’da 2 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 30.04.2026 | 08:08
Muğla'da iki kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 30.04.2026 | 07:35
Kavga ettikleri kişileri araçla ezdiler: 1 ölü, 1 yaralı |Video 30.04.2026 | 07:35
Ahırdan kaçan danalar oto tamirciyi bastı, o anlar kamerada 29.04.2026 | 23:40
00:33
Yasadışı bahis operasyonu: İBAN kullandıran 3 kişi yakalandı | Video 29.04.2026 | 16:19
00:27
00:44
Beyoğlu'nda kavga bahanesiyle yankesicilik yaptılar | Video 29.04.2026 | 14:31
