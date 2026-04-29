Video Yaşam İstanbul’da bir işletmeye zarf içinde mermi ve tehdit mektubu gönderen 6 şüpheli yakalandı | Video
29 Nisan 2026 | 15:31

İstanbul’da sokak çetelerine yönelik yapılan operasyonda silahlı saldırı hazırlığı yaptıkları 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, haraç için birden fazla işyerine silahlı saldırı planlamak ve bir işletmeye zarf içerisinde mermi ve tehdit içerikli mektup bırakmakla suçlandıkları öğrenildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen ve silahlı saldırı hazırlığı yapan 6 kişilik bir suç ağını takibe aldı. Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurtdışında firari durumda olan bir çete elebaşının yaptığı suç örgütüne mensup şüphelilerin, kent genelinde silahlı saldırı eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Şüphelilerin Bahçelievler'de bulunan bir işletmeye zarf içerisinde tehdit içerikli mektup ile mermi bıraktıkları tespit edildi. Eylem hazırlığı yapan çete üyelerini belirleyen polis, zanlıların kaldıkları adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında eylem hazırlığı yapan toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
