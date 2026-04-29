İstanbul’da bir işletmeye zarf içinde mermi ve tehdit mektubu gönderen 6 şüpheli yakalandı | Video

29 Nisan 2026 | 15:31

İstanbul’da sokak çetelerine yönelik yapılan operasyonda silahlı saldırı hazırlığı yaptıkları 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, haraç için birden fazla işyerine silahlı saldırı planlamak ve bir işletmeye zarf içerisinde mermi ve tehdit içerikli mektup bırakmakla suçlandıkları öğrenildi.