Artvin'de tünelde 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video

29 Nisan 2026 | 08:48

Artvin'de tünelde hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı, 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, önceki gün Artvin- Erzurum kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Tünelde Mehmet Şahin yönetimindeki kamyonet ile karşı yönden gelen Ali Fuat Beyaz'ın kullandığı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Şahin ile yanındaki Orhan B., Şenol A., Murat Ö., diğer sürücü Beyaz ve araçtaki Doğan Ü. ile Seçkin Ö., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Bu arada kazanın tüneldeki güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde; şerit ihlali yapan kamyonetin, karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Artvin’de tünelde 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:08
Artvin'de tünelde 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 29.04.2026 | 08:45
Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde dolu ve sağanak etkili oldu | Video 01:35
Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde dolu ve sağanak etkili oldu | Video 29.04.2026 | 08:36
Eyüpsultan’da doğalgaz çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu | Video 01:46
Eyüpsultan’da doğalgaz çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu | Video 29.04.2026 | 08:13
Denizli’de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 01:03
Denizli'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 29.04.2026 | 08:00
Ankara’da kontrolü kaybeden araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 03:10
Ankara'da kontrolü kaybeden araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.04.2026 | 07:56
Beykoz’da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 12 yaralı | Video 01:56
Beykoz’da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 12 yaralı | Video 29.04.2026 | 07:55
Arnavutköy’de kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu servis aracına böyle çarptı: 1 yaralı 00:40
Arnavutköy’de kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu servis aracına böyle çarptı: 1 yaralı 28.04.2026 | 23:47
Malatya’da ayı ve yavrusu görüntülendi 00:10
Malatya’da ayı ve yavrusu görüntülendi 28.04.2026 | 23:35
Osmaniye’de pikap alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu 01:04
Osmaniye’de pikap alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu 28.04.2026 | 19:12
Arnavutköy’de otelde ilginç olay: Aynı kişi adına 25 restorandan sipariş verildi | Video 09:15
Arnavutköy'de otelde ilginç olay: Aynı kişi adına 25 restorandan sipariş verildi | Video 28.04.2026 | 16:36
Başakşehir’de alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı | Video 00:56
Başakşehir'de alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı | Video 28.04.2026 | 16:15
Arnavutköy’de trafik kavgası hastaneye taştı: 2 yaralı | Video 00:16
Arnavutköy'de trafik kavgası hastaneye taştı: 2 yaralı | Video 28.04.2026 | 14:35
Batman’da domuz dehşeti kamerada: Yayaya çarpıp yaraladı, trafiğin altını üstüne getirdi! | Video 00:44
Batman'da domuz dehşeti kamerada: Yayaya çarpıp yaraladı, trafiğin altını üstüne getirdi! | Video 28.04.2026 | 12:59
Isparta’da dehşet! 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşının babası tarafından cami kapısında böyle darp edildi | Video 08:11
Isparta'da dehşet! 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşının babası tarafından cami kapısında böyle darp edildi | Video 28.04.2026 | 12:45
Şırnak’ta 590 milyon liralık kaçak altın ve döviz olayında 4 kişi tutuklandı | Video 00:31
Şırnak'ta 590 milyon liralık kaçak altın ve döviz olayında 4 kişi tutuklandı | Video 28.04.2026 | 11:27
Prof. Dr. Bülent Karabulut: ’10 kanser hastanın 3’ünde tam şifayı yakalıyoruz’ 03:25
Prof. Dr. Bülent Karabulut: '10 kanser hastanın 3'ünde tam şifayı yakalıyoruz' 28.04.2026 | 10:56
Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur: ’Kanser tedavisinde 2 yıl içinde akıllı aşı dönemi başlıyor’ 05:18
Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur: 'Kanser tedavisinde 2 yıl içinde akıllı aşı dönemi başlıyor' 28.04.2026 | 10:53
Metrolar ve duraklarda hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı | Video 00:33
Metrolar ve duraklarda hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı | Video 28.04.2026 | 10:44
Merhametleriyle yürek ısıttılar! Yaralı kedinin yardımına çocuklar koştu | Video 00:59
Merhametleriyle yürek ısıttılar! Yaralı kedinin yardımına çocuklar koştu | Video 28.04.2026 | 10:39
Kaldırımda yürüyen yayanın otomobilin altında kaldığı anın görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:36
Kaldırımda yürüyen yayanın otomobilin altında kaldığı anın görüntüsü ortaya çıktı | Video 28.04.2026 | 10:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA