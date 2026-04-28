Batman'da domuz dehşeti kamerada: Yayaya çarpıp yaraladı, trafiğin altını üstüne getirdi! | Video 28 Nisan 2026 | 13:03 Batman'da akşam saatlerinde kent merkezine inen domuz, tek başına hayatı altüst etti. Yayaya çarpıp yaralanmasına neden olan domuz, merkezdeki trafiği kilitledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, doğal yaşam alanında yiyecek bulamayan bir yaban domuzu, şehir merkezine indi. Kentin en işlek noktası olan Turgut Özal Bulvarı'na kadar gelen domuz, yolda yürüyen bir vatandaşa hızlıca çarparak yaralanmasına neden oldu. Hızını alamayan domuz, akan trafikte koşmaya devam etti. Çevrede bulunan vatandaşlar paniğe kapılırken, yaban domuzu bir süre caddede gezdikten sonra gözden kayboldu. Yaşanan kargaşa, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.