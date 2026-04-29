Video Yaşam Önce bariyere, ardından otoyol çalışanlarına çarptı: O anlar kamerada | Video
Önce bariyere, ardından otoyol çalışanlarına çarptı: O anlar kamerada | Video

Önce bariyere, ardından otoyol çalışanlarına çarptı: O anlar kamerada | Video

29 Nisan 2026 | 11:01

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kontrolden çıkan otomobil, yolda meydana gelen başka bir kaza için güvenlik önlemi alan 2 otoyol çalışanına çarptı. 3 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, görevlilerden birinin hayati tehlikesi sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, 22 Nisan Çarşamba günü Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (25) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Çelik bariyerlere çarpan otomobil, o esnada yolda daha önce meydana gelen maddi hasarlı kazaya müdahale eden ve emniyet tedbiri alan KMO çalışanları M.G. (40) ile R.K.'ye (45) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan yolcu Z.K. (35) ile görevli personeller M.G. ve R.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan KMO çalışanı M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, en sol şeritte ilerleyen otomobilin birden kontrolden çıkarak şeritleri enine geçmesi, sağdaki çelik bariyerlere vurduktan sonra savrularak yol kenarında güvenlik önlemi alan çalışanlara çarpması yer alıyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bartın’da çok sayıda öğrencinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:09
Bartın'da çok sayıda öğrencinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.04.2026 | 12:18
Bursa’da kanlı pusu! Genç avukatın hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada | Video 01:42
Bursa'da kanlı pusu! Genç avukatın hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada | Video 29.04.2026 | 12:11
Hakkında 35 yıl 10 ay hapis kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü Bahçelievler’de yakalandı | Video 00:15
Hakkında 35 yıl 10 ay hapis kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü Bahçelievler'de yakalandı | Video 29.04.2026 | 11:34
Önce bariyere, ardından otoyol çalışanlarına çarptı: O anlar kamerada | Video 00:06
Önce bariyere, ardından otoyol çalışanlarına çarptı: O anlar kamerada | Video 29.04.2026 | 10:58
Gaziantep’te yollarda dilencilik ve satıcılık yapan şahıslara operasyon: 14 gözaltı | Video 00:51
Gaziantep'te yollarda dilencilik ve satıcılık yapan şahıslara operasyon: 14 gözaltı | Video 29.04.2026 | 10:39
Maltepe’de sokak ortasında dehşet anları kamerada: Tartıştığı kadını yumruklayarak darbetti! | Video 02:28
Maltepe'de sokak ortasında dehşet anları kamerada: Tartıştığı kadını yumruklayarak darbetti! | Video 29.04.2026 | 10:31
Bartın’da öğrencileri taşıyan otobüs, otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var! | Video 00:27
Bartın'da öğrencileri taşıyan otobüs, otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var! | Video 29.04.2026 | 09:54
Kuralları hiçe sayarak plakasını kapatan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 00:41
Kuralları hiçe sayarak plakasını kapatan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 29.04.2026 | 09:24
Artvin’de tünelde 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:08
Artvin'de tünelde 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 29.04.2026 | 08:45
Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde dolu ve sağanak etkili oldu | Video 01:35
Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde dolu ve sağanak etkili oldu | Video 29.04.2026 | 08:36
Eyüpsultan’da doğalgaz çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu | Video 01:46
Eyüpsultan’da doğalgaz çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu | Video 29.04.2026 | 08:13
Denizli’de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 01:03
Denizli'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 29.04.2026 | 08:00
Ankara’da kontrolü kaybeden araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 03:10
Ankara'da kontrolü kaybeden araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.04.2026 | 07:56
Beykoz’da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 12 yaralı | Video 01:56
Beykoz’da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 12 yaralı | Video 29.04.2026 | 07:55
Arnavutköy’de kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu servis aracına böyle çarptı: 1 yaralı 00:40
Arnavutköy’de kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu servis aracına böyle çarptı: 1 yaralı 28.04.2026 | 23:47
Malatya’da ayı ve yavrusu görüntülendi 00:10
Malatya’da ayı ve yavrusu görüntülendi 28.04.2026 | 23:35
Osmaniye’de pikap alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu 01:04
Osmaniye’de pikap alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu 28.04.2026 | 19:12
Arnavutköy’de otelde ilginç olay: Aynı kişi adına 25 restorandan sipariş verildi | Video 09:15
Arnavutköy'de otelde ilginç olay: Aynı kişi adına 25 restorandan sipariş verildi | Video 28.04.2026 | 16:36
Başakşehir’de alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı | Video 00:56
Başakşehir'de alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı | Video 28.04.2026 | 16:15
Arnavutköy’de trafik kavgası hastaneye taştı: 2 yaralı | Video 00:16
Arnavutköy'de trafik kavgası hastaneye taştı: 2 yaralı | Video 28.04.2026 | 14:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA