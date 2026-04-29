Önce bariyere, ardından otoyol çalışanlarına çarptı: O anlar kamerada | Video
29 Nisan 2026 | 11:01
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kontrolden çıkan otomobil, yolda meydana gelen başka bir kaza için güvenlik önlemi alan 2 otoyol çalışanına çarptı. 3 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, görevlilerden birinin hayati tehlikesi sürüyor.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan yolcu Z.K. (35) ile görevli personeller M.G. ve R.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan KMO çalışanı M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, en sol şeritte ilerleyen otomobilin birden kontrolden çıkarak şeritleri enine geçmesi, sağdaki çelik bariyerlere vurduktan sonra savrularak yol kenarında güvenlik önlemi alan çalışanlara çarpması yer alıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:09
01:42
00:15
00:06
00:51
02:28
00:27
00:41
