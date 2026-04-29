Beykoz’da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 12 yaralı | Video

29 Nisan 2026 | 07:57

İstanbul Beykoz'da servis minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır toplam 12 kişi yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken, Kaymakdonduran Caddesi kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı.