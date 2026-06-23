Video Haber 28 Şubat zihniyeti bu kez Antalya'da hortladı! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti
28 Şubat zihniyeti bu kez Antalya'da hortladı! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti

28 Şubat zihniyeti bu kez Antalya'da hortladı! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti

23 Haziran 2026 18:21

Antalya’nın Kaş ilçesinde markette alışveriş yapan ve video çeken iki kadın, yaşlı bir şahsın sözlü müdahalesiyle karşılaştı.

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