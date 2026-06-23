28 Şubat zihniyeti bu kez Antalya'da hortladı! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti
23 Haziran 2026 18:21
Antalya’nın Kaş ilçesinde markette alışveriş yapan ve video çeken iki kadın, yaşlı bir şahsın sözlü müdahalesiyle karşılaştı.
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