Ümraniye'de park halindeki otomobilden 2 kilo altın ve 60 bin Euro çalan şüpheli kamerada | Video

30 Nisan 2026 | 09:58

Ümraniye'de otoparkta park halinde bulunan otomobilden 2 kilogram altın ve 60 bin Euro parayı çalan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin motosiklet kaskıyla yüzünü gizleyerek girdiği otoparkta hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye, Esenevler Mahallesi'nde 14 Nisan'da M.B.'ye ait otomobilin içinde bulunan 2 kilogram altın ile 60 bin Euro para çalındı. Mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızlık anının otoparkın güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Görüntülerde motosiklet kasklı bir şüphelinin, binanın otoparkına girdikten sonra otomobile yöneldiği, aracın kapısını açtıktan sonra hırsızlığı gerçekleştirdiği görüldü. Görüntülerin izini süren polis ekipleri, şüphelinin motosikletle olay yerinden ayrıldığını, çaldıklarını ise biraz ilerde bekleyen başka bir otomobilin içindeki suç ortaklarına teslim ettiğini belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu otomobilin de bir süre sonra çalınan altın ve paraları başka otomobile aktardığını tespit etti.

YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy'de düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Yakalanan 7 şüpheliden 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 4 şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Poliste verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen 4 şüpheli çıkarıldıkları Adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

