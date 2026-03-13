15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki metrobüs yangını kamerada | Video 13.03.2026 | 08:26 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde olan metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Alevleri fark eden metrobüs sürücüsü, yolcuları tahliye ederek dışarı çıktı. Metrobüs alevlere teslim oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, 00.15 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin fark eden sürücü aracı sağa çekerek kendini dışarı attı. Metrobüsün içinde seyahat eden 60 kişi tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü. Bölgede yangın sebebiyle trafik meydana geldi. Tahliye edilen yolcular başka bir metrobüse transfer edildi. Yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen metrobüsün bulunduğu yerden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü.