Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video
09.03.2026 | 13:12
Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken, Güney ilçesinde bir çiftlik evinin güvenlik kamerası deprem anını kaydetti. Sarsıntının ardından bölgede bulunan bir trafonun patladığı öğrenildi.
