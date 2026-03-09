Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video

09.03.2026 | 13:12

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken, Güney ilçesinde bir çiftlik evinin güvenlik kamerası deprem anını kaydetti. Sarsıntının ardından bölgede bulunan bir trafonun patladığı öğrenildi.