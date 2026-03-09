Video Yaşam Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video
Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video

Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video

09.03.2026 | 13:12

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken, Güney ilçesinde bir çiftlik evinin güvenlik kamerası deprem anını kaydetti. Sarsıntının ardından bölgede bulunan bir trafonun patladığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Denizli’de 5,1’lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 00:17
Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 09.03.2026 | 13:12
İstanbul Tophane Çeşmesi’nin yandığı anlar kamerada | Video 03:51
İstanbul Tophane Çeşmesi'nin yandığı anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 12:16
İstanbul’da aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli kurye böyle savruldu | Video 00:44
İstanbul'da aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli kurye böyle savruldu | Video 09.03.2026 | 11:26
Telefon dolandırıcılarından 3 saatte 5 milyonluk vurgun | Video 00:20
Telefon dolandırıcılarından 3 saatte 5 milyonluk vurgun | Video 09.03.2026 | 11:01
Oturum ve iş ilanlarıyla kandırıp ailelerinden fidye istediler 00:40
Oturum ve iş ilanlarıyla kandırıp ailelerinden fidye istediler 09.03.2026 | 10:42
Son dakika | Denizli’de 5.1 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 01:04
Son dakika | Denizli'de 5.1 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 09.03.2026 | 10:31
Son dakika | Manisa’da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 00:39
Son dakika | Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 09.03.2026 | 10:03
Son dakika | Denizli’de 5.1’lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:14
Son dakika | Denizli'de 5.1'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.03.2026 | 09:58
Havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı | Video 00:17
Havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı | Video 09.03.2026 | 08:39
Balıkesir’de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı | Video 00:18
Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı | Video 09.03.2026 | 08:31
İnegöl’de tuvalette çakmak çakan vatandaş patlamaya neden oldu | Video 03:02
İnegöl’de tuvalette çakmak çakan vatandaş patlamaya neden oldu | Video 09.03.2026 | 07:58
Kaza yapan araç alevlere teslim oldu 00:22
Kaza yapan araç alevlere teslim oldu 08.03.2026 | 23:16
Kaldırım taşı hırsızlığı kamerada 01:09
Kaldırım taşı hırsızlığı kamerada 08.03.2026 | 23:07
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 01:15
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 08.03.2026 | 16:56
Bursa’da el freni çekilmeyen otomobil dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü 2 yaralı | Video 02:26
Bursa'da el freni çekilmeyen otomobil dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü 2 yaralı | Video 08.03.2026 | 16:20
Esenyurt’ta binaya tırmanan şahıs asılı elbiseleri çaldı | Video 02:11
Esenyurt'ta binaya tırmanan şahıs asılı elbiseleri çaldı | Video 08.03.2026 | 15:13
Malatya’da oğlu tarafından bıçaklanan şahıs öldü | Video 01:53
Malatya'da oğlu tarafından bıçaklanan şahıs öldü | Video 08.03.2026 | 15:10
Bingöl’de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:22
Bingöl'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 08.03.2026 | 15:08
Emir Can İğrek minik hayranı ile beraber söyledi | Video 00:24
Emir Can İğrek minik hayranı ile beraber söyledi | Video 08.03.2026 | 14:22
Tekirdağ’da sahte polis altın dolu çantayla kaçarken yakalandı | Video 00:21
Tekirdağ'da sahte polis altın dolu çantayla kaçarken yakalandı | Video 08.03.2026 | 13:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY