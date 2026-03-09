Video Yaşam Diyarbakır'da tutuklanan şahıs kaçmaya çalışırken ayağından vurulup yakalandı | Video
Diyarbakır'da tutuklanan şahıs kaçmaya çalışırken ayağından vurulup yakalandı | Video

09.03.2026 | 14:39

Diyarbakır’da, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şahıs, adliye çıkışı kaçmaya çalışırken polisin ayağından vurması ile yakalandı.

Olay Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah T. (32), hakkında yürütülen soruşturma nedeni ile Diyarbakır Adliyesine getirildi. Mahkemeye çıkarılan Emrah T. için tutuklama kararı verildi. Adliyeden çıkarken zanlı, polisten kaçmaya çalıştı. Dur ihtarına uymayan Emrah T., polisin ayağına ateş edip yaralaması ile yakalandı. Şahıs tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
