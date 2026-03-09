Diyarbakır'da tutuklanan şahıs kaçmaya çalışırken ayağından vurulup yakalandı | Video
09.03.2026 | 14:39
Diyarbakır’da, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şahıs, adliye çıkışı kaçmaya çalışırken polisin ayağından vurması ile yakalandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
00:50
Sakarya'da halk plajında İHA alarmı: 400 metrelik alan boşaltıldı | Video 09.03.2026 | 14:37
00:22
01:01
İstanbul'da yol verme tartışmasında silah çekti: O anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 13:57
00:41
Şanlıurfa’da organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikasında yangın | Video 09.03.2026 | 13:31
00:17
Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 09.03.2026 | 13:12
03:51
İstanbul Tophane Çeşmesi'nin yandığı anlar kamerada | Video 09.03.2026 | 12:16
00:44
00:20
Telefon dolandırıcılarından 3 saatte 5 milyonluk vurgun | Video 09.03.2026 | 11:01
00:40
Oturum ve iş ilanlarıyla kandırıp ailelerinden fidye istediler 09.03.2026 | 10:42
01:04
Son dakika | Denizli'de 5.1 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 09.03.2026 | 10:31
00:39
Son dakika | Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 09.03.2026 | 10:03
00:14
Son dakika | Denizli'de 5.1'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.03.2026 | 09:58
00:17
Havaya ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı | Video 09.03.2026 | 08:39
00:18
Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı | Video 09.03.2026 | 08:31
03:02
İnegöl’de tuvalette çakmak çakan vatandaş patlamaya neden oldu | Video 09.03.2026 | 07:58
00:22
Kaza yapan araç alevlere teslim oldu 08.03.2026 | 23:16
01:09
Kaldırım taşı hırsızlığı kamerada 08.03.2026 | 23:07
01:15
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 08.03.2026 | 16:56