Video Yaşam Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı | Video
09.03.2026 | 08:31

Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Balıkesir OSB bölgesi şehir istikameti köprülü kavşak yan yol ayrımında meydana geldi. 10 FD 920 plakalı otomobil sürücüsü yan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Araç içinde bulunan şoför ve yolcuların kaza sonrası araç içinden fırladıkları görüldü. Olay yerine gelen 112 Sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri yaralı şahıslara ilk yardımı yaparak, 2'si ağır yaralı 5 kişi Balıkesir Atatürk Şehir ve Üniversite Hastanelerine sevk edildi. Olay yerinde bir şahısın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
