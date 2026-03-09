Video Yaşam Oturum ve iş ilanlarıyla kandırıp ailelerinden fidye istediler
09.03.2026 | 10:42

“Oturum İzni” ve “İş İmkanı” ilanları veren ve kendilerine ulaşan kişilerin talep ettikleri ülkelere geçişini yapan bir “Göçmen Kaçakçılığı” şebekesi çökertildi. Şebekenin üyelerinin; söz konusu kişilerin ailelerinden önce fidye talep ettikleri ve aldıkları, ardından işlemleri yaptıkları tespit edildi. Dört şebeke üyesi yakalandı.

Operasyonu İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Sosyal medya üzerinde paylaşılan yasa dışı reklamlar aracılığıyla vatandaşlara yurt dışında oturma izni sağlama ve iş imkanı temin etme vaadinde bulunarak maddi menfaat elde eden bir şebeke tespit edildi.

Geçmiş dönemde bazı ülkeler tarafından yasa dışı göçün önlenmesine yönelik vize uygulamalarında yapılan değişikliklerin ardından "Göçmen Kaçakçılığı" faaliyetlerinde bulunan şebeke üyelerinin bu engelleri aşmak amacıyla kendilerine ulaşan kişileri farklı ülkeler üzerinden transit şekilde taşıyarak kara sınırlarından yasa dışı bir şekilde geçişlerini organize ettikleri saptandı.

FİDYE PARALARIYLA LÜKS HAYAT…

Söz konusu kişilerin zor durumda bırakılarak aileleriyle irtibat kurulmak suretiyle para (Fidye) talep edildiği, şebeke üyelerinin suçtan elde ettikleri gelirlerle yurt dışında lüks bir yaşam sürdükleri ve bu yaşantılarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları belirlendi. Şebekenin üyelerinin; söz konusu kişilerin ailelerinden önce fidye talep ettikleri ve aldıkları, ardından işlemleri yaptıkları tespit edildi.

Şebekenin üyeleriyle aralarında para hareketi bulunduğu tespit edilen 298 kişiye ait bilgiler ilgili ülke makamlarıyla paylaşıldı. Bilgi paylaşımlarıyla birlikte 244 kişinin yasa dışı yollarla ilgili ülkeye giriş yaptığı, 14 kişinin yasa dışı yollarla giriş yaptığı ilgili ülkeden farklı bir ülkeye geçiş yaptığı, 28 kişinin ilgili ülke tarafından sınır dışı edildiği, iki kişinin ilgili ülke adli birimlerinde gözaltında bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda şebekenin dört üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

