SON DAKİKA | İstanbul'da 2 öğretmen ve bir öğrenciyi bıçaklayan öğrenci gözaltına alındı | Video

02.03.2026 | 14:08

Son dakika haberleri... Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan F.N.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli F.S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.


İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci F.S.B.'nin yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı aktarılarak, "Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

