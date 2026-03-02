Video Yaşam Kağıthane'de akılalmaz kaza kamerada: Kamyonu durdurmaya çalışırken aşağı düştü | Video
Kağıthane'de akılalmaz kaza kamerada: Kamyonu durdurmaya çalışırken aşağı düştü | Video

02.03.2026 | 11:15

İstanbul Kağıthane'de el frenini çekmeyi unutunca hareket eden hafriyat kamyonunu durdurmaya çalışan sürücü, aracın çarpması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düşerek yaralandı. Aracın demir korkuluklara çarparak aşağı düşmeden durması faciayı önlerken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay Kağıthane Karameşe Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 GGP 194 plakalı hafriyat kamyonunu kenarda durduran sürücü, iddiaya göre el frenini çekmeyi unuturak araçtan indi. Araç, sürücünün inmesinin hemen ardından hareket etmeye başladı. Aracın rampadan kaydığını gören sürücü, neye uğradığını şaşırdı ve aracı eliyle durdurmaya çalıştı.


Kamyonun çarptığı sürücü 4 metre yükseklikten aşağı düştü
Araç elektrik direğine, yol kenarındaki demir korkuluklara ve sürücüye çarparken, dengesini kaybeden talihsiz adam ise yaklaşık 4 metre yükselikten aşağı düştü. Kazayı görenler yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerin itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri adamı düştüğü noktadan çıkardı. Talihsiz adam olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafriyat kamyonunun demir korkuluklara çarparak durması büyük bir faciayı önledi.


Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde rampadan kayan aracın demir korkuluklara çarparak durduğu, sürücünün düştüğü gören vatandaşların ise yardıma koştuğu görülüyor.


Kaza anını gören Şükrü Durmuş ise, "Şoför yerdeyken kamyon yürümeye başladı, oradan kamyon çarptı. Şoför yere düştü. Kamyon aşağı attı adamı. Kamyonu durdurdu hafriyat dolduracaktı galiba. Yere indi iner inmez de kamyon yürüdü" dedi.

