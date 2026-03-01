İran'da Radyo ve Televizyon Kurumu binası vuruldu!

01.03.2026 | 22:47

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırılar ve İran’ın misillemelerinin ardından savaşın bilançosu da ağırlaşıyor. Son olarak, İran'ın başkenti Tahran'daki İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) düzenlenen hava saldırısının ardından yayınlar kesildi.