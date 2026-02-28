Şaka yapmak isterken arkadaşının kolonyalı ellerini yaktı! | Video
28.02.2026 | 15:59
Bursa’da, bir kişi, iş yerinde birlikte oturduğu arkadaşının kolonya döktüğü elini şaka olsun diye ateşe verdi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmangazi ilçesindeki bir iş yerinde oturan üç arkadaştan biri eline kolonya döktü. Bunu gören arkadaşı ona şaka yakmak için ateşledi. Ancak bu sırada arkadaşının kolonyalı eli bir anda alev aldı. Bu kişi paniğe kapılıp, hızla ayağa kalkarak ellerini çırparak alevleri söndürdü, ardından şakayı yapan arkadaşına tekme atarak tepki gösterdi. Her iki elinde de yanıklar oluşan kişi, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi olurken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
00:14
