Kaldırımda oturanlara ateş açıp kaçtılar! O anlar kamerada | Video

27.02.2026 | 15:01

Sultangazi'de otomobille sokağa giren şüpheliler, kaldırımda oturanlara silahla ateş açtı. Saldırı sırasında çevredekiler panikle kaçarken, bir seyyar satıcının soğukkanlı tavrı dikkat çekti. OlayI anlatan seyyar satıcı Hacı Ahmet Ödemiş, "İnsanların yardıma ihtiyacı varsa diye kendimi hiç düşünmedim o anda. Çocukları düşünerek sakin kalmak zorundasın" dedi.

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Otomobille sokağa gelen kişiler, kaldırımda oturanlara silahla ateş açtı. Saldırı sırasında kaldırımdakiler panikle kaçtı. Şüpheliler ise otomobilden inmeden hızla uzaklaştı. Saldırı sırasında ise bölgedeki bir seyyar satıcının soğuk kanlı tavrı dikkat çekti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Yaşanan kurşunlama olayı sonrası konuşan seyyar köfteci Hacı Ahmet Ödemiş, mahallede uzun süredir esnaflık yaptığını belirterek olay anını anlattı. Ödemiş, "Mahallede yaklaşık 7-8 yıldır seyyar köftecilik yapıyorum. Şimdiye kadar Allah'a şükür kimseyle bir husumetimiz, bir sıkıntımızda olmadı. Dün gece saat 23.55 sıralarında iki genç geldi. Ramazan nedeniyle işler sakindi, oturdular ve yemeklerini verdim. Çocuklar yemek yerken bir araç yanaştı" dedi.

'KURŞUN GELMESİN DİYE ARABANIN ARKASINA GEÇTİM'

O sırada telefonundan maç izlediğini ifade eden Ödemiş, "Bir anda bağırarak üç el silah sıktı. Ben de kurşun gelmesin diye arabanın arkasına geçtim. Sonrasında araç hızla uzaklaştı. Panikle plaka ya da araç rengini alamadım. Çocuklara bir şey oldu mu diye baktım ama onları da bulamadım, kaçmışlardı" diye konuştu.

'ÇOCUKLARI DÜŞÜNEREK SAKİN KALMAK ZORUNDASIN'

Olayın kendisini üzdüğünü dile getiren Ödemiş, "Gençliğimiz nereye gidiyor bilmiyorum. 18-20 yaşına gelen gençler kolay yetişmiyor. Ufacık bir şey için niye silah sıkarlar, onu da çözemedim. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde sakin kalmam şöyle oldu. O an aklıma hiç korku falan gelmedi. Sakin olmak demek ki içimizde var. İnsanların yardıma ihtiyacı varsa diye kendimi hiç düşünmedim o anda. Çocukları düşünerek sakin kalmak zorundasın. Kendimi düşünmedim, çocuklara bir şey oldu mu diye baktım. Kovanları yerde buldum. Keşke insanlar bunları yaşamak zorunda kalmasa" ifadelerini kullandı.

