Maltepe’de bir uyuşturucu serası dronla tespit edildi: 3 gözaltı | Video
26.02.2026 | 16:09
İstanbul’un Maltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 15 kilo marihuana ve 35 kök Hint kenevirinin ele geçirdiği operasyonda, uyuşturucu serası dronla tespit edildi.
Adreste yapılan aramalarda 15 kilo marihuana, 35 kök Hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, bu silahlara ait 26 mermi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 120 bin lira para, 2 hassas terazi, uyuşturucu yetiştirmede kullanılan 15 ışıklandırma sistemi, bir Hint keneviri ayrıştırıcı/öğütücüsü, zaman ayarlı 2 ışıklandırma aparatı ve kenevir yetiştirmede kullanılan 3 fan ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
Maltepe’de bir uyuşturucu serası dronla tespit edildi: 3 gözaltı | Video 26.02.2026 | 16:09
01:08
02:38
Oturduğu yerde aracın altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu | Video 26.02.2026 | 14:53
00:35
Eğirdir'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 26.02.2026 | 14:08
01:54
Amasya'da otomobilin Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu kaza kamerada | Video 26.02.2026 | 13:48
01:45
02:06
Zeytinburnu'nda 6 katlı binanın çatı katında alevler yükseldi | Video 26.02.2026 | 12:29
05:38
Kuyumcuya 'Jandarmayım' deyip silah gösterdi; altın ayırtıp kaçtı | Video 26.02.2026 | 12:26
00:17
01:52
Manisa'da miras işlemleri 17 yıllık cinayeti ortaya çıkardı | Video 26.02.2026 | 11:41
05:36
Silivri kablo ve inşaat malzemeleri üreten fabrikada yangın | Video 26.02.2026 | 11:30
02:39
00:50
00:47
03:34
Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı: 1 yaralı | Video 26.02.2026 | 08:34
01:14
Kayseri'de Üvey babanın 9 yaşındaki çocuğa şiddeti kamerada | Video 26.02.2026 | 07:52
00:10
Kocaeli'de trafikte bebekli aileye tabancaya çeken kişi kamerada | Video 26.02.2026 | 07:46
02:55
Amasya'da dağdan kopan dev kayalar yola düştü 25.02.2026 | 22:26
02:50
Kayseri’de kar yağışı etkili oldu 25.02.2026 | 22:03
01:39
Bolu Dağı beyaza büründü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı 25.02.2026 | 19:18