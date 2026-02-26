Çorum'da iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen şahıslara operasyon: 8 gözaltı | Video 26.02.2026 | 11:05 Çorum’da farklı tarihlerde iki ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenlemesiyle ilgili gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Çorum kent merkezinde farklı tarihlerde iki iş yerinin 1 ay arayla kurşunlanmasının ardından Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yürütülen fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde, 8 şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.Öte yandan, iş yerleri kurşunlanan vatandaşların saldırganların kendilerini haraç almak için tehdit ettiğini iddia etmişti.