Çorum'da iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen şahıslara operasyon: 8 gözaltı | Video
26.02.2026 | 11:05
Çorum’da farklı tarihlerde iki ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenlemesiyle ilgili gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan, iş yerleri kurşunlanan vatandaşların saldırganların kendilerini haraç almak için tehdit ettiğini iddia etmişti.
