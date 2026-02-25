Video Yaşam Samsun'da araziye çukur kazarak define arayan 4 şüpheli yakalandı | Video
Samsun'da araziye çukur kazarak define arayan 4 şüpheli yakalandı | Video

Samsun'da araziye çukur kazarak define arayan 4 şüpheli yakalandı | Video

25.02.2026 | 13:55

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde araziye çukur kazarak define arayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, arazide 6 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde çukur açıldığını tespit etti.
Şüpheliler S.U. (69), İ.B. (47), M.E. (47) ve E.T. (63) kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.


Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Bölgede yapılan aramada kazıda kullanılan pek çok alet ele geçirildi. Zanlıların kazıyı, "Evlerinde kanalizasyon hattı bulunmadığı" gerekçesiyle yaptıklarını öne sürmesi üzerine yapılan araştırmada, kazının herhangi bir altyapı çalışması kapsamında olmadığı belirlendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Merter Polisevinde yangın! | Video 01:17
SON DAKİKA: Merter Polisevinde yangın! | Video 25.02.2026 | 14:34
Kağıthane’de araca çarpmamak için manevra yaptı okul duvarına vurdu: 2 yaralı | Video 02:12
Kağıthane’de araca çarpmamak için manevra yaptı okul duvarına vurdu: 2 yaralı | Video 25.02.2026 | 14:04
Samsun’da araziye çukur kazarak define arayan 4 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Samsun'da araziye çukur kazarak define arayan 4 şüpheli yakalandı | Video 25.02.2026 | 13:55
Karabük’te motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarpan araç kamerada | Video 00:18
Karabük'te motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarpan araç kamerada | Video 25.02.2026 | 13:38
Kağıthane’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı | Video 02:05
Kağıthane'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı | Video 25.02.2026 | 12:19
Muhtar adına sahte hesap açıp, vatandaşı 14 bin lira dolandırdılar | Video 03:06
Muhtar adına sahte hesap açıp, vatandaşı 14 bin lira dolandırdılar | Video 25.02.2026 | 12:06
Şehit F-16 pilotumuzun cenazesi dualarla memleketine uğurlandı | Video 04:03
Şehit F-16 pilotumuzun cenazesi dualarla memleketine uğurlandı | Video 25.02.2026 | 11:51
Tuzla’da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü | Video 03:10
Tuzla’da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü | Video 25.02.2026 | 11:50
Mersin’deki feci kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Defne Su öldü | Video 00:58
Mersin'deki feci kaza kamerada! Motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Defne Su öldü | Video 25.02.2026 | 11:41
İstanbul Sarıyer’de akrobatik hareket yapan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı | Video 00:34
İstanbul Sarıyer’de akrobatik hareket yapan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı | Video 25.02.2026 | 11:33
İstanbul’da AVM otoparkındaki iftar öncesi tekme tokat kavga kamerada | Video 00:23
İstanbul'da AVM otoparkındaki iftar öncesi tekme tokat kavga kamerada | Video 25.02.2026 | 11:17
Uyuşturucuya 10 ilde darbe: 10 gözaltı var | Video 01:13
Uyuşturucuya 10 ilde darbe: 10 gözaltı var | Video 25.02.2026 | 11:12
İstanbul’da 3 kadın kameraya böyle yakalandı! Üzerlerinden çıkanlar şaşkınlık yarattı | Video 01:04
İstanbul'da 3 kadın kameraya böyle yakalandı! Üzerlerinden çıkanlar şaşkınlık yarattı | Video 25.02.2026 | 11:06
Zeytinburnu’nda motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:35
Zeytinburnu'nda motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada | Video 25.02.2026 | 10:14
Trafik kazası sonrası araçtan kopan LPG tankı korku dolu anlar yaşattı | Video 04:00
Trafik kazası sonrası araçtan kopan LPG tankı korku dolu anlar yaşattı | Video 25.02.2026 | 10:09
Seyir halindeki pikabın açılan kapağı kadının kafasına çarptı! O anlar kamerada | Video 00:53
Seyir halindeki pikabın açılan kapağı kadının kafasına çarptı! O anlar kamerada | Video 25.02.2026 | 10:03
Hatay’da kamyonetin açık kapağı kadının kafasına çarptı... O anlar kamerada | Video 00:53
Hatay'da kamyonetin açık kapağı kadının kafasına çarptı... O anlar kamerada | Video 25.02.2026 | 09:52
Kuş sesi sandı ayı çıktı! Erzurum’da korku dolu anlar kamerada | Video 00:31
Kuş sesi sandı ayı çıktı! Erzurum'da korku dolu anlar kamerada | Video 25.02.2026 | 09:14
Erzincan’da üçüncü kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti | Video 01:04
Erzincan’da üçüncü kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti | Video 25.02.2026 | 09:08
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü! Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu | Video 08:53
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu | Video 25.02.2026 | 08:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY