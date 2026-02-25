Seyir halindeki pikabın açılan kapağı kadının kafasına çarptı! O anlar kamerada | Video
25.02.2026 | 10:03
Hatay’da seyir halindeyken pikabın açılan kapağı yaya olarak yürüyen kadına çarptı. Kazada kadın yaralanırken kapağın kadına çarptığı anlar kameraya yansıdı.
"ÇARPMAYLA BİRLİKTE YERE YIĞILDI"
Kazanın yaşandığı anları anlatan Eyüp İlik "Maalesef ki talihsiz kazayı gördüm. Olsun istemezdik ama ne yazık ki oldu. Karşıdan gelen pikap dönüş yaparken kapağı açıldı ve karşıdan karşıya geçen vatandaşımızın ensesine çarptı. Çarpmayla birlikte yere yığıldı. Bizde hemen görür göremez ambulansı aradık. Müdahale edilen vatandaşımız hastaneye kaldırıldı, vatandaşımıza geçmiş olsun" dedi.
