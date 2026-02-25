Video Yaşam Kuş sesi sandı ayı çıktı! Erzurum'da korku dolu anlar kamerada | Video
25.02.2026 | 09:14

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşanan olayda, kuş gözlemi için dağlık araziye çıkan Bülent Erkan, kış uykusundan uyanmış bir ayıyla karşı karşıya geldi.

