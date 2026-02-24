Video Yaşam Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video
Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video

Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video

24.02.2026 | 12:03

Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 22 Şubat günü akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde 1406 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşı karşıya gelen E.E.I. ve E.A. ile R.K. ve G.Ş. (20) arasında tartışma çıktı. Tarafların arkadaşlarının da olaya karışması ile büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada E.E.I. ve E.A., R.K. (16) tarafından bıçaklandı. Yaralı E.E.I., koşarak bir markete sığındı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.E.I.'nın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

BİR FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından çalışmasını genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kullanmak için uyuşturucu ve ya uyarıcı madde satın almak', 'Dolandırıcılık' ve 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından kaydı olan M.S.D. (22), 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından kaydı olan H.E. (20), 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' ve 'Dolandırıcılık', suçlarından kaydı olan M.Y. (23), 'Kullanmak için uyuşturucu ve ya uyarıcı madde satın almak', 'Dolandırıcılık' ve 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından kaydı olan K.E. (21) ile 'Kasten yaralama' suçundan kaydı olan R.K.'yi gözaltına aldı. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit' suçundan kaydı olan firari G.Ş.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video 03:24
Mersin'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 12:03
Hatay’da AVM’de hırsızlık yapan zanlı kamerada | Video 00:24
Hatay'da AVM'de hırsızlık yapan zanlı kamerada | Video 24.02.2026 | 10:31
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, böyle pastaneye girdi | Video 01:08
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, böyle pastaneye girdi | Video 24.02.2026 | 10:19
İzmir’de müstakil evde yangın | Video 00:39
İzmir'de müstakil evde yangın | Video 24.02.2026 | 09:53
Kaldırımda yürüyen anne ile kızı, çöken binadan savrulan beton parçalarından kaçarak kurtuldu 02:00
Kaldırımda yürüyen anne ile kızı, çöken binadan savrulan beton parçalarından kaçarak kurtuldu 24.02.2026 | 09:45
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 00:49
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 24.02.2026 | 09:08
27 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 259 şüpheli yakalandı | Video 01:22
27 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 259 şüpheli yakalandı | Video 24.02.2026 | 09:07
Bursa’da iki grup arasındaki masalı sandalyeli kavga kamerada | Video 01:19
Bursa'da iki grup arasındaki masalı sandalyeli kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 07:58
Bursa’da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada | Video 01:48
Bursa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada | Video 24.02.2026 | 07:57
Elazığ’da iki kişinin yaralandığı kaza kamerada 00:24
Elazığ’da iki kişinin yaralandığı kaza kamerada 24.02.2026 | 00:11
Sıkışan trafikte kontrolden çıkan taksi yan yattı 00:39
Sıkışan trafikte kontrolden çıkan taksi yan yattı 23.02.2026 | 22:06
SON DAKİKA | Manisa’da oyuncak fabrikasında yangın | Video 02:19
SON DAKİKA | Manisa'da oyuncak fabrikasında yangın | Video 23.02.2026 | 16:02
Ters yönde ilerleyen taksici trafiği tehlikeye attı: O anlar kamerada | Video 00:22
Ters yönde ilerleyen taksici trafiği tehlikeye attı: O anlar kamerada | Video 23.02.2026 | 15:30
Gaziantep’te bisikletle tehlikeli hareketler ölüm getirdi: O anlar kamerada... | Video 00:46
Gaziantep'te bisikletle tehlikeli hareketler ölüm getirdi: O anlar kamerada... | Video 23.02.2026 | 14:40
SON DAKİKA | Çinli iş insanını gasp edip öldürenler Çin’de yakalandı | Video 02:56
SON DAKİKA | Çinli iş insanını gasp edip öldürenler Çin'de yakalandı | Video 23.02.2026 | 14:05
Samsun’da evlerinden 230 bin hap çıkan anne ve oğlu gözaltına alındı | Video 01:52
Samsun'da evlerinden 230 bin hap çıkan anne ve oğlu gözaltına alındı | Video 23.02.2026 | 12:24
Erzurum’da zincirleme kaza: 20 yaralı | Video 07:09
Erzurum'da zincirleme kaza: 20 yaralı | Video 23.02.2026 | 12:04
Şanlıurfa’da aynı istikamette giden iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:41
Şanlıurfa'da aynı istikamette giden iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 23.02.2026 | 11:43
Tokat’ta yaralı tilkiye gülümseten konuşma: Gel mınışım, seni ameliyat ettireceğim | Video 02:23
Tokat'ta yaralı tilkiye gülümseten konuşma: "Gel mınışım, seni ameliyat ettireceğim" | Video 23.02.2026 | 11:29
İstanbul’da narkotik operasyonu: Koli koli uyuşturucu buldular... | Video 01:23
İstanbul'da narkotik operasyonu: Koli koli uyuşturucu buldular... | Video 23.02.2026 | 11:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY