Şanlıurfa'da aynı istikamette giden iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
23.02.2026 | 11:43
Şanlıurfa'da önündeki TIR'a arkadan çarptıktan sonra yan yatan TIR'da yangın çıktı. Yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.
