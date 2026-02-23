Video Yaşam Şanlıurfa'da aynı istikamette giden iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Şanlıurfa'da aynı istikamette giden iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Şanlıurfa'da aynı istikamette giden iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

23.02.2026 | 11:43

Şanlıurfa'da önündeki TIR'a arkadan çarptıktan sonra yan yatan TIR'da yangın çıktı. Yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Viranşehir karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mardin'den Gaziantep yönüne giden ve sürücüsü belirlenemeyen TIR, aynı yönde ilerleyen başka bir TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR yan yatarken, araç kısa sürede alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla TIR'da bulunan B.İ. yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, TIR'daki Bayram İpek'in ise araçta yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, yol bir süre tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. İpek'in cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
