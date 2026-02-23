İstanbul'da narkotik operasyonu: Koli koli uyuşturucu buldular... | Video
23.02.2026 | 11:25
İstanbul Narkotik Masası 315 kilogram Skunk maddesi ve dokuz kilo 55 gram Kokain maddesi ele geçirdi. 4 uyuşturucu madde satıcısı yakalandı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Kartal, Silivri, Esenyurt ve Avcılar İlçeleri'nde eş zamanlı baskınlar yaptı. 4 uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.
Adresler ve araçlarda yapılan detaylı aramalarda; koliler içerisinde toplam 315 kilogram Skunk maddesi ve dokuz kilo 55 gram Kokain maddesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
