Yangın çıkan traktördeki patlama anı kamerada
21 Haziran 2026 16:36
Hatay'ın Erzin ilçesinde yangın çıkan traktördeki patlama anı, cep telefonuyla kaydedildi.
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