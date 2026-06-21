Video Yaşam Esenyurt'ta servis beklerken bankta unutulan telefonu alıp uzaklaştı | Video
Esenyurt'ta servis beklerken bankta unutulan telefonu alıp uzaklaştı | Video

Esenyurt'ta servis beklerken bankta unutulan telefonu alıp uzaklaştı | Video

21 Haziran 2026 10:11

Esenyurt'ta servis bekleyen işçinin bankın üzerinde unuttuğu cep telefonu, yoldan geçen bir kişi tarafından alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 05.30 sıralarında Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerine ait servisi bekleyen işçi, cep telefonunu oturduğu bankın üzerine bıraktı. Servisin gelmesiyle araca binen işçi, bir süre sonra telefonunu bankta unuttuğunu fark ederek geri döndü. Ancak telefonunu bıraktığı yerde bulamadı. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen telefon sahibi, yoldan geçen bir kişinin telefonu fark ederek aldığını belirledi.

Görüntülerde, şüphelinin çevresini kontrol ettikten sonra telefonu cebine koyduğu, bir süre yürüdükten sonra bölgeye gelen minibüse binerek uzaklaştığı görüldü. Kılıfının arkasında 1 gram altın, 400 lira ve temassız kredi kartı bulunan telefonun sahibi, elde ettiği görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Telefonunu geri isteyen mağdur, cihazı alan kişiye, "Telefonumu getirin. Getirirseniz polise yaptığım şikayeti geri çekeceğim" çağrısında bulundu.

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