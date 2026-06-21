Kimliğini evde unuttu, sınava 1 dakika kala polis yetiştirdi 21 Haziran 2026 11:24 İnegöl ilçesi Turgutalp Anadolu Lisesi önüne gelen Yasemin T., kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Büyük panik yaşayan genç kızın yardımına bölgede görev yapan motosikletli trafik polisleri yetişti. Polis ekipleri, öğrenciyi motosiklete alarak yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mesudiye Mahallesi'ndeki evine götürdü. Kimliğini alan Yasemin T., polis eşliğinde yeniden sınav merkezine getirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Zamanla yarışan ekipler sayesinde genç kız, sınav merkezine girişlerin kapanmasına yalnızca 1 dakika kala okula ulaşarak YKS'ye girmeyi başardı.

Öğrenci ve ailesi, gösterdikleri duyarlılık nedeniyle trafik polislerine teşekkür ederken, yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.