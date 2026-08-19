Video Yaşam Van'da operasyon! 48 kilo esrar ele geçirildi | Video
Van'da operasyon! 48 kilo esrar ele geçirildi | Video

Van'da operasyon! 48 kilo esrar ele geçirildi | Video

19 Ağustos 2026 13:23

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 48 kilo 120 gram esrar ele geçirildi.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz Başkale ilçesinde tespit edilen iki araca ve bir ikamete yönelik yapılan aramada; 80 paket halinde 48 kilo 120 gram esrar maddesi, bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

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