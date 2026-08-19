Video Yaşam Kağıthane'de 4 katlı binanın çatısında yangın | Video
Kağıthane'de 4 katlı binanın çatısında yangın | Video

Kağıthane'de 4 katlı binanın çatısında yangın | Video

19 Ağustos 2026 13:32

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde bir 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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