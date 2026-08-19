Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 20 kilonun üzerinde narkotik madde ele geçirildi | Video

19 Ağustos 2026 11:46

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 20 kilo 525 gram kristal metamfetamin ve 30 gram eroin ele geçti, uyuşturucuyla bağlantılı bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.