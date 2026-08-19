Büyükçekmece'de zincirleme kaza! Otomobil, İETT otobüsüne çarptı: 3 yaralı | Video

19 Ağustos 2026 09:08

D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde seyir halindeki otomobil, durağa yanaşmakta olan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın ardından savrulan otomobil başka bir araca da çarparak durabildi. Kazada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.