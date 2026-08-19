Video Yaşam Büyükçekmece'de zincirleme kaza! Otomobil, İETT otobüsüne çarptı: 3 yaralı | Video
Büyükçekmece'de zincirleme kaza! Otomobil, İETT otobüsüne çarptı: 3 yaralı | Video

Büyükçekmece'de zincirleme kaza! Otomobil, İETT otobüsüne çarptı: 3 yaralı | Video

19 Ağustos 2026 09:08

D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde seyir halindeki otomobil, durağa yanaşmakta olan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın ardından savrulan otomobil başka bir araca da çarparak durabildi. Kazada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edirne istikametinde ilerleyen 34 PHJ 494 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybetmesi sonucu durak bölgesinde bulunan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptıktan sonra durabildi. Kazada 34 PHJ 494 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Beylikdüzü'nden Edirne istikametinde ulaşım bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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