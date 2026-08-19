Sultangazi’de yaşlı kadınları takip edip gasp eden şüpheli yakalandı | Video 19 Ağustos 2026 12:04 İstanbul Sultangazi’de kuyumcu ve ATM çıkışında vatandaşları takip ederek kapkaç ve yağma yapan motosikletli şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüphelinin 15 Ağustos’ta kuyumcudan çıkan yaşlı bir vatandaşı darp ederek 3 bin 115 Eurosunu gasp ettiği, iki gün önce ise bir kadının çantasını almaya çalıştığı belirlendi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Sultangazi 'de kuyumcu ve ATM dönüşü vatandaşları takip ederek kapkaç ve yağma eylemlerinde bulunan motosikletli ve kasklı şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

2 AYRI OLAY GERÇEKLEŞTİRDİ

Ekiplerin kamera görüntüleri üzerindeki titiz incelemeleri ve saha araştırmaları sonucunda, sahte plaka kullanarak izini kaybettirmeye çalışan şüphelinin her iki olayın da faili olduğu tespit edildi.

YAŞLI KADINLARI HEDEF ALDI

Şüphelinin 13 Ağustos 2026'da Cebeci Mahallesi'nde bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle almaya çalıştığı, kadının direnmesi üzerine olay yerinden kaçtığı belirlendi. Şüphelinin 15 Ağustos'ta ise 50. Yıl Mahallesi'nde kuyumcudan çıkan yaşlı bir vatandaşı takip ettiği ve darp ederek içerisinde 3 bin 115 Euro bulunan çantasını gasp ettiği ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Teknik ve fiziki takibin ardından kimliği belirlenen H.E., 18 Ağustos'ta Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

OLAYDA KULLANILAN MOTOR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin üzerinde ve bağlantılı adreslerde yapılan çalışmalarda, mağdura ait olduğu değerlendirilen 900 Euro ve bin 800 lira nakit para ile olaylarda kullanılan motosiklet ve kask ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.E. hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.