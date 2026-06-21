Video Yaşam Beyoğlu’nda park halindeki motosikletlerin kasklarını çaldı! | Video
Beyoğlu’nda park halindeki motosikletlerin kasklarını çaldı! | Video

Beyoğlu’nda park halindeki motosikletlerin kasklarını çaldı! | Video

21 Haziran 2026 12:28

Beyoğlu’nda park halindeki motosikletlerin üzerindeki kaskları çalan A.Y.D. (22) yakalandı. Polis ekiplerinin güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini tespit ettiği şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 1 Haziran Pazartesi ve 9 Haziran Salı günü Beyoğlu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosikletlerin üzerinde bulunan kasklar kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri şüphelinin A.Y.D. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüpheli A.Y.D., 13 Haziran Cumartesi günü Çukur Mahallesi'nde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y.D., 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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