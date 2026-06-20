YKS sınavına giderken kaza yaparak hayatını kaybetmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video
20 Haziran 2026 15:04
Gaziantep’in Karkamış ilçesinde YKS’nin ilk oturumuna yetişmek için yola çıkan iki gencin bulunduğu otomobil, kavşakta tırla çarpıştı. Ağır yaralanan öğrencilerden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI
Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken, kaza öncesinde ana yolda geri manevra yaptığı öne sürülen minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çarpışmanın şiddeti ve kazanın yaşandığı anlar saniye saniye yer aldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
04:09
03:25
TYT'ye geç kalan adayların yardımına polis ekipleri yetişti | Video 20.06.2026 | 13:39
00:15
01:31
Kontrolden çıkan tır devrildi, trafik felç oldu! | Video 20.06.2026 | 12:25
06:36
YKS sınavına geç kalan öğrenci, demir parmaklıklara tırmandı | Video 20.06.2026 | 12:09
05:31
Sahibinden kaçan dana kuyumcu dükkanına girdi: Panik anları kamerada | Video 20.06.2026 | 11:31
02:06
01:48
05:10
00:41
142 Milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama | Video 20.06.2026 | 09:33
03:19
00:48
02:35
Samsun'da 3 katlı marangoz atölyesi alevlere teslim oldu | Video 20.06.2026 | 08:57
01:53
02:53
Küçükçekmece'de binada yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi | Video 19.06.2026 | 16:34
00:27
Kilis'te 275 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 19.06.2026 | 16:20
00:56
04:34
Silivri'de otlukta çıkan yangın gecekonduya sıçradı | Video 19.06.2026 | 15:41
00:18
Gaziantep’te 43 kişiyi 300 milyon TL dolandıran 3 şahıs yakalandı | Video 19.06.2026 | 14:43