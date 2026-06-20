YKS sınavına giderken kaza yaparak hayatını kaybetmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video

20 Haziran 2026 15:04

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde YKS’nin ilk oturumuna yetişmek için yola çıkan iki gencin bulunduğu otomobil, kavşakta tırla çarpıştı. Ağır yaralanan öğrencilerden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.