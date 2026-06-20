Baba oğul YKS sınavına aynı okulda yan yana sınıflarda girdi | Video

20 Haziran 2026 15:49

Bursa'da 43 yaşındaki baba ile 17 yaşındaki oğlu bir yıl beraber çalışıp YKS sınavına aynı okuldaki bitişik sınıflarda girdi.