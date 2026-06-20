Baba oğul YKS sınavına aynı okulda yan yana sınıflarda girdi | Video
20 Haziran 2026 15:49
Bursa'da 43 yaşındaki baba ile 17 yaşındaki oğlu bir yıl beraber çalışıp YKS sınavına aynı okuldaki bitişik sınıflarda girdi.
Yıllar sonra ilk kez üniversite sınavına giren 43 yaşındaki Cumhur Kılıç 17 yaşındaki oğlu Ahmet Kılıç ile birlikte aynı okulda yan yana sınıflarda sınava girmenin mutluluğunu yaşadı. 1yıl boyunca oğlu ile birlikte sınava çalıştıklarını anlatan baba Cumhur Kılıç, "inşallah herkesin gönlüne göre olur. O bana sordu ben ona sordum. Sınava baba oğul birlikte çalıştık inşallah başarılı oluruz" dedi. Kılıç pazarlama bölümünde okumak istediğini aktardı. Babası gibi ilk kez sınava girecek olan 17 yaşındaki Ahmet Kılıç'ta çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Babamla birlikte sınava girdiğim için çok mutluyum. Onunla birlikte çalışmak çok keyifliydi. Bana sürekli destek oldu. Sınavda da yan sınıfta olduğunu bilmek bana güven veriyor" diye konuştu. Ahmet Kılıç İtalya'da endüstriyel tasarım okumak istediğini belirtti.
Kimlik kontrollerinin ardından baba oğul sınava girecekleri sınıflarına gitmek için ayrıldı.
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